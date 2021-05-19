Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу

Боксеры проводят активную подготовку к следующему поединку

Ломаченко и Лопес

Бывшие соперники в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) готовятся к возвращению в ринг после очной встречи. Случайно или специально, но в Instagram одновременно появились фрагменты тренировок боксеров на пневматической груше. Предлагаем вам сравнить.

Ломаченко выйдет в ринг 26 июня против другого экс-соперника Лопеса – Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).

Обладатель поясов WBA/WBO/IBF Лопес проведет первую защиту титулов против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) 19 июня.

Чья техника вам понравилась больше? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Напомним, ранее опытный тренер Вячеслав Сенченко дал свой прогноз на бой Накатани – Ломаченко.