«Мог бы сыграть шизанутого дурачка». Усик уверен в наличии актерского таланта
Кто лучше из братьев Кличко? Ответ Усика вас удивит
Украинец излучает самоуверенность
13:21
Александр Усик / Фото: Instagram
Во время блиц-опроса обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) сказал, кого бы он выбрал среди легендарных братьев-супертяжеловесов Владимира
и Виталия Кличко:
Александр (говоря о себе – прим.).
Напомним, что в следующем бою Усик может подраться не с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), а Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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