Кто лучше из братьев Кличко? Ответ Усика вас удивит

Украинец излучает самоуверенность

Александр Усик / Фото: Instagram

Во время блиц-опроса обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) сказал, кого бы он выбрал среди легендарных братьев-супертяжеловесов Владимира и Виталия Кличко:



Александр (говоря о себе – прим.).

Напомним, что в следующем бою Усик может подраться не с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), а Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).