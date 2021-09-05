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Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут

Ричард Комми должен был подраться с украинцем намного раньше
Бокс Профессиональный бокс
11:20
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут История
Ричард Комми и Иса Чаниев / Фото - Boxing Scene

11 декабря. Все идет к тому, что именно в эту дату состоится следующий бой Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях.

Сейчас украинец является лидером рейтингов WBC и WBO в легком весе. Он вернулся после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в потрясающем стиле. Действительно, бой против Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) многие называют едва ли не лучшим во всей профессиональной карьере украинца.

Это была перезагрузка. Теперь нужно двигаться к реваншу. И пока Лопес занят отложившимися разборками с Джорджом Камбососом (19-0, 10 КО), Ломаченко подерется с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Об этой встрече все еще не объявлено официальною, но все указывает на то, что она состоится. На этот раз Комми и Ломаченко все же подерутся между собой. Хотя должны были сделать это намного раньше.

У ганского боксера три поражения в карьере. Последнее мы помним очень хорошо – это была встреча против Лопеса и быстрый нокаут в исполнении американца. А вот предыдущие два – решения судей. И Комми все еще уверен, что, на самом деле, выиграл и первый, и второй бой:

«Я ездил по всему миру, боксировал в качестве стороны В. Я боксировал в США за пояс IBF против Роберта Истера. Я уступил раздельным решением судей, хотя до сих пор считаю, что в действительности выиграл тот бой.

В IBF мне предоставили возможность вернуться и дали бой против россиянина Дениса Шафикова. Как и обычно, мои тогдашние промоутеры не сумели организовать встречу на нейтральной территории. Я поехал в Россию и снова проиграл раздельным решением, хотя тот бой я выиграл еще более убедительно, чем встречу с Истером».

В итоге, Ричард нашел себе нового промоутера Лу Ди Беллу. И получил еще один шанс на титул чемпиона мира.

Теперь это был бой на действительно нейтральной территории. Ганец Комми против россиянина Исы Чаниева в США. Да и, честно говоря, судьи в этой встрече мало чего решали.

Ричард впервые отправил соперника на канвас еще в первом раунде – за 30 секунд до его окончания попал мощнейшим правым кроссом и срубил россиянина, словно дерево.

До конца стартовой трехминутки Чаниев дожил, но уже в самом начале второй Комми размашистым хуком вернул соперника в горизонтальное положение – россиянин вновь сумел подняться.

Но вскоре бой все же завершился. На этот раз Комми поймал соперника апперкотом левой рукой – рефери решил, что с россиянина уже достаточно.

Так Ричард впервые в карьере стал чемпионом мира и Боб Арум признал – этот боец может составить конкуренцию Ломаченко:

«Этот парень будет очень и очень достойно выглядеть с Ломаченко. Он бьет, как мул, он большой парень.

Лома ждет подобного вида вызова, это будет конкурентный бой. Понимаете, это парень, который действительно может вас потрясти. Это большой парень, серьезный панчер. Ломе придется включить свои руки с ним на полную. Но это то, чего он хочет».

На самом деле, еще перед встречей с Чаниевым ходили разговоры о бое Комми – Ломаченко. Все понимали: в случае победы, Ричард получит шанс сразиться с украинцем, которому был нужен еще один пояс в коллекцию к тогда имеющимся WBO и WBA.

«Конечно же я хочу подраться с Ломаченко. Это будет взрывной поединок. И я знаю, что могу победить. Я верю, что мы с ним лучшие боксеры дивизиона».

Правда, тогда этот бой так и не произошел. Комми травмировал руку в бою с Чаниевым и был вынужден делать операцию. Ломаченко не мог просто сидеть и ждать, а поэтому провел обязательную защиту от Энтони Кроллы. На этот раз травмировался украинец. И Ричард пошел дальше – нокаутировал Раймундо Бельтрана.

Следующим соперником ганца стал Лопес. Победа над американцем позволила бы подраться с Ломаченко за статус абсолютного чемпиона мира. Но та встреча завершилась поражением. А после этого Теофимо победил и украинца.

Василий вернулся в ринг боем против Накатани, Комми – встречей с Джексоном Мартинесом. Победа нокаутом от первого и победа нокаутом от второго – вот они и сойдутся друг с другом.

«Ломаченко – отличный боец. Когда мы встретимся, то это будет хороший бой. Но он еще не сталкивался с такой силой, которой обладаю я. Верю, что я смогу побить его, используя свой взрывной стиль.

Я хочу быть готовым к этому поединку на 100%. Хочу привезти в Гану победу. Буду вдохновляться примером великого Азума Нельсона.

Мне без разницы, кто будет в противоположном углу. Я знаю, что являюсь лучшим боксером дивизиона. И собираюсь это продемонстрировать».

Что же, посмотрим из какого теста слеплен Комми. Ломаченко предполагал, что Ричард победит Лопеса, но ошибся. Главное не ошибиться в своем поединке.

Сергей Лукьяненко
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Василий Ломаченко Ричард Комми яркий нокаут

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