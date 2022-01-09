«Кто в США придет на бой Фьюри – Усик?» В PBC заявили, что бой за «абсолюта» в Америке никому не интересен

Смит заявил, что без Уайлдера ивент обречен на провал

Фото: Talk SPORT Вице-президент по коммуникации промоутерской организации PBC Тим Смит в PBC Podcast заявил, что никому в США не интересен бой топовых супертяжеловесов, если в нем не будет участвовать Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO):

Никто не придет на бой Тайсона Фьюри, только если он не дерется с Деонтеем Уайлдером. Может, в Англии, если он подерется там с Энтони Джошуа или Александром Усиком. Но кто в США придет посмотреть на бой Фьюри с кем-либо, кроме Уайлдера? Напомним, что Уайлдер может завершить карьеру.

Олег Шумейко-младший