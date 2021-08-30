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Кто же его остановит? Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Вудли

Излишняя осторожность привела экс-чемпиона UFC к очередному поражению
Бокс Профессиональный бокс
07:53
Кто же его остановит? Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Вудли
Джейк Пол и Тайрон Вудли / Фото - cbssports.com
В Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между известным американским видеоблогером Джейком Полом (4-0, 3 КО, Бокс) и экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли (0-1, Бокс). 

Бой продлился все запланированные восемь раундов. Бывший чемпион UFC неплохо показал себя, а в четвертом раунде чуть не отправил блогера в нокдаун. Но излишняя осторожность привела к поражению.

В результате Пол одержал победу раздельным решением судей – 77:75, 75:77, 78:74.

Для Пола этот бой стал четвертым в профессиональном боксе. В предыдущих трех поединках он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

Отметим, что Вудли проиграл свое пятое противостояние кряду. До этого у американца были поражение в UFC.

Напомним, ранее соперники договорились о необычной ставке на поединок. Тот, кто проиграет, должен будет набить памятную татуировку с признанием в любви к сопернику.
Владимир Кириченко
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Тайрон Вудли Джейк Пол

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