Кто же его остановит? Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Вудли

Излишняя осторожность привела экс-чемпиона UFC к очередному поражению



Джейк Пол и Тайрон Вудли / Фото - cbssports.com

В Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между известным американским видеоблогером(4-0, 3 КО, Бокс) и экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе(0-1, Бокс).Бой продлился все запланированные восемь раундов. Бывший чемпион UFC неплохо показал себя, а в четвертом раунде чуть не отправил блогера в нокдаун. Но излишняя осторожность привела к поражению.В результате Пол одержал победу раздельным решением судей – 77:75, 75:77, 78:74.Для Пола этот бой стал четвертым в профессиональном боксе. В предыдущих трех поединках он нокаутировалОтметим, что Вудли проиграл свое пятое противостояние кряду. До этого у американца были поражение в UFC.Напомним, ранее соперники договорились о необычной ставке на поединок. Тот, кто проиграет, должен будет набить памятную татуировку с признанием в любви к сопернику.