Вудли и Пол взвесились и провели жесткую битву взглядов накануне боя
Кто же его остановит? Джейк Пол раздельным решением судей одержал победу над Вудли
Излишняя осторожность привела экс-чемпиона UFC к очередному поражению
07:53
Джейк Пол и Тайрон Вудли / Фото - cbssports.comВ Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между известным американским видеоблогером Джейком Полом (4-0, 3 КО, Бокс) и экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли (0-1, Бокс).
Бой продлился все запланированные восемь раундов. Бывший чемпион UFC неплохо показал себя, а в четвертом раунде чуть не отправил блогера в нокдаун. Но излишняя осторожность привела к поражению.
В результате Пол одержал победу раздельным решением судей – 77:75, 75:77, 78:74.
Для Пола этот бой стал четвертым в профессиональном боксе. В предыдущих трех поединках он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
Отметим, что Вудли проиграл свое пятое противостояние кряду. До этого у американца были поражение в UFC.
Напомним, ранее соперники договорились о необычной ставке на поединок. Тот, кто проиграет, должен будет набить памятную татуировку с признанием в любви к сопернику.
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