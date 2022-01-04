«Это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет». Украинский боксер раскритиковал Ломаченко
Кубинский талант: «Дэвис победит Ломаченко»
Аргилагос уверен, что Джервонта выиграет благодаря мощи
11:09
Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко
Кубинский талант из легчайшего веса Хоанис Аргилагос (6-0, 3 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS дал прогноз на гипотетический поединок между регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Это мое личное мнение, но Джервонту Дэвиса в перспективе я вижу как лидера рейтинга P4P. Мне нравится, как он боксирует.
Я бы хотел увидеть его поединок с Ломаченко. Дэвис победит «Лому». Это будет хороший поединок, в котором мы говорим о двух превосходных боксерах. Но я выберу мощь и она у Джервонты Дэвиса».
Напомним, ранее Тони Белью назвал бой Ломаченко – Дэвис битвой века.