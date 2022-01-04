Кубинский талант: «Дэвис победит Ломаченко»

Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко

Кубинский талант из легчайшего веса Хоанис Аргилагос (6-0, 3 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS дал прогноз на гипотетический поединок между регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).



Я бы хотел увидеть его поединок с Ломаченко. Дэвис победит «Лому». Это будет хороший поединок, в котором мы говорим о двух превосходных боксерах. Но я выберу мощь и она у Джервонты Дэвиса».