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«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Генеральный директор K2 Promotions восхищается умом Арума
19:35
Боб Арум / Фото: thewealthrecord.com
Украинский промоутер Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice поделился своим мнением о главе Top Rank Бобе Аруме:
Боб Арум по праву является одним из лучших промоутеров мира. Для меня стало сюрпризом, насколько интеллектуален этот человек. Несмотря на свой уважаемый возраст имеет очень острый взгляд и мыслит фантастически быстро, всеобъемлюще и очень концептуально.
Он поделился секретом. Говорит, что курит марихуану еще с 1965-о года, когда она была нелегальна. Она ему помогает держать остроту ума.
Напомним, что промоутер Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) рассказал, когда следует ожидать реванша украинца с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).