Лара отказался от чемпионского пояса и может подраться с Головкиным

Эрисланди может провести второй свой топовый бой после Сауля Альвареса





Эрисланди Лара / Фото: Boxing Scene

Кубинский ветеран Эрисланди Лара (28-3-3, 16 KO) отказался от чемпионского титула WBA Regular в первом среднем весе. Об этом сообщил в Twitter инсайдер Дэн Рафаэль.



При этом, у кубинца остался титул WBA Regular в среднем весе, где он и продолжит выступления.

«В понедельник WBA уведомила Эрисланди Лару о том, что у него есть сутки, чтобы решить, какой из поясов в первом среднем или в среднем весах он оставить вакантным. По информации источников, Лара оставил титул в первом среднем весе, а его команда попросила санкционировать бой с «суперчемпионом» Риотой Муратой, но однако в организации уже одобрили его встречу с Головкиным».

Напомним, ранее Лара заявлял, что хочет драться с победителем боя Чарло – Кастаньо.