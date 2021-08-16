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Легенда бокса назвал фаворита в бою Пакьяо – Угас

Роберт Герреро уверен, что Мэнни лучше подстроится к сопернику из-за своего опыта

Бокс Профессиональный бокс
08:37
Легенда бокса назвал фаворита в бою Пакьяо – Угас
Мэнни Пакьяо / Фото: usatoday.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Роберт Герреро заявил, что 42-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) имеет больше шансов для победы над Йорденисом Угасом (26-4, 12 KO). Слова легенды приводит портал boxing247.com.

«Думаю, что у нас будет отличный поединок и они оба находятся в форме, оба тренировались под одну дату боя. Оба выйдут на ринг в хорошей форме.

Я задумываюсь о том, сможет ли Угас подстроиться к левше, поскольку он готовился к правше Майдане. У него было 10 дней для внесения коррективов под левшу, тем более, что это Мэнни Пакьяо – панчер с быстрыми руками и ногами. Пакьяо непредсказуем в ринге и Угасу будет довольно сложно внести правки.

По поводу Мэнни, то он в течение всей карьеры дрался с правшами. Поэтому я думаю, что ему приспособиться к Угасу будет проще. Для него это как езда на велосипеде, я считаю, что он справится. В этом бою я выбираю Пакьяо из-за его опыта».

Напомним, ранее у Пакьяо сорвался бой с Эрролом Спенсом. На замену вышел Угас.

Карен Агабекян
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Теги

Йорденис Угас Мэнни Пакьяо

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