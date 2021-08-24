Легенда бокса советует Пакьяо не завершать карьеру и вызвать на бой Спенса

Баррера считает, что ошибки в поединке с Угасом можно исправить





Мэнни Пакьяо / Фото: AP

Легендарный мексиканский боксер Марко Антонио Баррера высказался о поражении своего обидчика филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в бою с кубинцем Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО). Слова экс-чемпиона мира в трех весовых категориях приводит портал boxingnews24.com.



«Кубинец сделал отличную работу, поскольку у него был план на бой. Пакьяо же должен был сильнее давить и быть разнообразнее. Но повторюсь, Угас одержал отличную победу.

Это бокс, и планы изменились в последний момент. Считаю, что Пакьяо должен отдохнуть, а затем повторно вызовать на бой Эррола Спенса. Это было бы более масштабное событие».

Напомним, ранее у Спенса заявили, что он сломал бы Пакьяо ребра.