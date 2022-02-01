Красюк: «Если Джошуа проиграет Усику, то его карьера больше не имеет больших перспектив»
Легенда бокса: «Усик является очень умелым бойцом, и с ним никому не будет просто»
Джо Кальзаге отметил, что украинцу удалось его сильно впечатлить
01 февраля 08:08
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джо Кальзаге
(46-0, 32 КО) в комментарии iFL TV высказался о чемпионе мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе, украинце Александре Усике (19-0, 13 КО).
«Иногда ваши ожидания не оправдываются (о бое Фьюри – Джошуа). Я всегда хотел посмотреть поединок Риддика Боу и Леннокса Льюиса, но этому помешала WBC, и они так и не подрались. При этом, они тогда оба были на вершине.
Александр Усик сейчас на слуху. Он сильно меня впечатлил победой над Эй-Джеем. Не сомневаюсь, что ему есть, что сказать, поскольку он является очень умелым бойцом, и с ним никому не будет просто. Но, как британский фанат, я продолжаю надеяться на бой Фьюри и Эй-Джея».
Напомним, ранее промоутер Александр Красюк заявил, что бой Усик – Фьюри на Ближнем Востоке побьет финансовый рекорд реванша Джошуа – Руис.