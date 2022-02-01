Легенда бокса: «Усик является очень умелым бойцом, и с ним никому не будет просто»

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джо Кальзаге (46-0, 32 КО) в комментарии iFL TV высказался о чемпионе мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе, украинце Александре Усике (19-0, 13 КО).



Александр Усик сейчас на слуху. Он сильно меня впечатлил победой над Эй-Джеем. Не сомневаюсь, что ему есть, что сказать, поскольку он является очень умелым бойцом, и с ним никому не будет просто. Но, как британский фанат, я продолжаю надеяться на бой Фьюри и Эй-Джея».