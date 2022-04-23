Легенда хэвивейта Льюис с интересом ожидает поединок Фьюри – Усик

Леннокс считает соотечественника лучшим в дивизионе

Фото: XSPORT

Британская легенда бокса Леннокс Льюис в интервью Boxing Social высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Сражение за «абсолюта» с участием Фьюри будет самым крупным. На данный момент он лидер дивизиона и находится на вершине. Не может быть сомнений, что поединок Тайсона против Усика будет грандиозным событием. Дело в том, что Усик – левша, который великолепно двигается, он просто неуловим. Поэтому два ловких парня будут боксировать друг с другом. Кто же выйдет из ринга победителем?

Льюис также уверен, что война в Украине скажется на Усике в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).