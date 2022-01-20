Легендарный армянский боксер Дарчинян объявил о возвращении в бокс

Правда, пока идет речь лишь о выставочных поединках

Вик Дарчинян / Фото: Dailymotion

Бывший абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе, 46 летний армянин Вахтанг Дарчинян (43-9-1, 32 КО) сообщил о своем возвращении в ринг в 2022 году.



«В этом году я планирую вернуться в ринг и провести несколько выставочных боев. У меня уже есть несколько предложений провести поединки в США против двух ветеранов ринга, экс-чемпионов мира, имена которых я пока не буду называть. В ближайшее время я вылетаю из Армении в США, где начну тренироваться и готовиться к этим боям. Сейчас мне нужно сбросить немного веса, который набрался за эти годы простоя. В своем углу ринга я хотел бы видеть Фредди Роуча, и надеюсь, что именно он и будет меня готовить к этим поединкам. Кроме этого, в этом году я открываю несколько залов бокса в Армении и США, и в будущем хочу, чтобы боксеры постсоветского пространства имели возможность хорошо подготовиться там к своим боям».

Напомним, свой последний бой Дарчинян провел в марте 2017 года, выиграв у джорнимена Пакпума Хаммараха.