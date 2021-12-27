Легендарный боксер уверен, что Усик легко победит Альвареса

Фото: Facebook Александра Усика

Легендарный Рой Джонс не понимает, зачем чемпиону мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) спукаться в тяжелый дивизион ради боя против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Слова Джонса приводит BoxingScene:

Но Усик – чемпион мира в супертяжелом весе. Зачем ему переходить в первый тяжелый вес ради боя с Канело? В то время, как в супертяжелом дивизионе есть Фьюри, Уайлдер, тот же Джошуа. Усик против Фьюри сейчас, наверное, один из самых масштабных боев на планете. Усик против Джошуа – еще одна большая битва.

Я помню, как Чед Доусон сменил весовую категорию ради боя с Андре Уордом. Это был конец его карьеры».