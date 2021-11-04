Легендарный Эрик Моралес вернется в ринг ради боя с обидчиком Ломаченко

Ветеран бокса вернется ради благотворительности





Эрик Моралес / Фото: RingSide24

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях 45-летний Эрик Моралес вернётся на ринг выставочным боем с 40-летним Орландо Салидо. Об этом сообщил официальный сайт WBC.



Бой пройдет 17 декабря в Меските (США).

Легенда бокса и его соперник проведут бой, чтобы собрать средства на благотворительность. Часть заработанного уйдёт на поддержку любительского бокса, а другая часть на то, чтобы обратить внимание общественности на поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию, и страдающих от буллинга детей.

Отметим, что в 2018 году Моралес был включён в Международный зал боксёрской славы.

Салидо – дважды становился чемпионом мира, и стал тем, кто нанёс дебютное поражение в профибоксе украинцу Василию Ломаченко.