Реванш с Лопесом? Ломаченко не смог добиться второго боя даже с Салидо
Легендарный Эрик Моралес вернется в ринг ради боя с обидчиком Ломаченко
Ветеран бокса вернется ради благотворительности
14:37
Эрик Моралес / Фото: RingSide24
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях 45-летний Эрик Моралес вернётся на ринг выставочным боем с 40-летним Орландо Салидо. Об этом сообщил официальный сайт WBC.
Бой пройдет 17 декабря в Меските (США).
Легенда бокса и его соперник проведут бой, чтобы собрать средства на благотворительность. Часть заработанного уйдёт на поддержку любительского бокса, а другая часть на то, чтобы обратить внимание общественности на поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию, и страдающих от буллинга детей.
Отметим, что в 2018 году Моралес был включён в Международный зал боксёрской славы.
Салидо – дважды становился чемпионом мира, и стал тем, кто нанёс дебютное поражение в профибоксе украинцу Василию Ломаченко.
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