Легендарный Леннокс Льюис считает, что новый тренер поможет Джошуа победить Усика

Реванш украинца и британца запланирован на апрель 2022 года

Фото: Boxing News

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в интервью Youtube-каналу Stamina For Sale поделился мнением о том, пойдет ли на пользу Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) смена тренера перед реваншем с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО):

«Очевидно, что новый тренер придет с собственным видением того, что необходимо Джошуа. Это ему должно помочь, ведь так «Эй Джей» будет учиться тем вещам, которых он не знал ранее. Это другая философия. Я не говорю, хорошая она или плохая. Я могу предположить, что это пойдет на пользу, потому что новый тренер, вероятно, увидит моменты, над которыми Джошуа нужно поработать. Так что Энтони получит хороший антидот».

Напомним, на апрель 2022 года запланирован реванш Усик – Джошуа. Ко второму поединку британца будет готовить новый тренер.