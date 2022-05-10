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Легендарный Пакьяо может вскоре вернуться на ринг

«Пак-Мэн» проиграл президентскую гонку на Филиппинах
Бокс Профессиональный бокс
19:35
Легендарный Пакьяо может вскоре вернуться на ринг
Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться в бокс, сообщает WBN.

Легендарный боксер проиграл президентскую гонку на Филиппинах Фердинанду Маркосу-младшему, сыну диктатора Фердинанда Маркоса, который в свое время правил страной в течение 21 года.

Источник сообщает, что президентская гонка здорово истощила финансовые ресурсы Пакьяо, что может вынудить филиппинца вскоре вернуться на ринг.

В середине августа Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу, а затем «Пак-Мэн» официально объявил о завершении карьеры.

Рене Тер Велде
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