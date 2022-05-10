Мексиканский тренер: «Угас не побеждал Пакьяо, его победило время»
Легендарный Пакьяо может вскоре вернуться на ринг
«Пак-Мэн» проиграл президентскую гонку на Филиппинах
19:35
Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться в бокс, сообщает WBN.
Легендарный боксер проиграл президентскую гонку на Филиппинах Фердинанду Маркосу-младшему, сыну диктатора Фердинанда Маркоса, который в свое время правил страной в течение 21 года.
Источник сообщает, что президентская гонка здорово истощила финансовые ресурсы Пакьяо, что может вынудить филиппинца вскоре вернуться на ринг.
В середине августа Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу, а затем «Пак-Мэн» официально объявил о завершении карьеры.
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