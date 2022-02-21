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Легендарный ринг-анонсер: «В реванше мы увидим лучшую версию Джошуа, но и Усик суперзвезда»

Баффер не может дождаться второго поединка супертяжей
Бокс Профессиональный бокс
14:08
Легендарный ринг-анонсер: «В реванше мы увидим лучшую версию Джошуа, но и Усик суперзвезда»
Фото: whatsthenetworth.com

Известный ринг-анонсер Майкл Баффер дал совет Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):

По моему личному мнению, сейчас Джошуа – лучший двуручный панчер в боксе. Ему необходимо снова дать волю рукам. Вместо того чтобы просто пытаться боксировать, ему нужно драться. Выйди туда и зарубись. Это только мое мнение.

Джошуа обладает невероятной физикой, он приятный, умный, суперзвездный. Я думаю, что в следующем бою мы увидим лучшую версию AJ. Но здесь ничего неясно. Усик и сам достойная суперзвезда, поэтому я не могу дождаться этого боя. Я должен его увидеть.

Дерек Чисора (32-12, 23 KO) считает, что во втором бою будет беспощадное избиение украинца.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Майкл Баффер Александр Усик - Энтони Джошуа

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