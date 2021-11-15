Хирн рассказал о потенциальном поединке Джошуа – Фьюри. В победе Энтони в реванше с Усиком промоутер не сомневается
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Старейший чемпион супертяжелого веса
12:36
Джордж Форман / Фото: chron.com
Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман в своем Twitter лаконично ответил на вопрос о возможном поединке чемпионов «королевского» дивизиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Я люблю смотреть их бои.
Отметим, что для проведения поединка Усик должен во второй раз победить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), а «Цыганский король» – Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).