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Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри

Старейший чемпион супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
12:36
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Джордж Форман / Фото: chron.com

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман в своем Twitter лаконично ответил на вопрос о возможном поединке чемпионов «королевского» дивизиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):

Я люблю смотреть их бои.

Отметим, что для проведения поединка Усик должен во второй раз победить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), а «Цыганский король» – Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джордж Форман Александр Усик Тайсон Фьюри

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