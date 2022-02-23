Постол: «У меня все еще есть шанс стать двукратным чемпионом мира»
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
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18:12
Виктор Постол / Фото: RingSide24
27 февраля в Лас-Вегасе экс-чемпион мира в суперлегком весе, украинец Виктор Постол (31-3, 12 KO) проведет поединое против американского проспекта Гари Антуанна Расселла
(14-0, 14 KO).
Постол свой последний бой провел в августе 2020 года, проиграв в равном бою Хосе Рамиресу.
Расселл с соперниками уровня Постола еще не боксировал. Крайний бой провел в мае 2021-го, выиграв у Джовани Сантьяго.Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.
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