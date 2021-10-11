Леннокс Льюис: «Фьюри – лучший супертяжеловес в мире»

Леннокс Льюис / фото - Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный Леннокс Льюис поделился своими впечатлениями от третьего боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), в котором британец защитил титул WBC, нокаутировав американца в 11-м раунде. В интервью YouTube каналу iFL TV Льюис сказал:

Уайлдер был настроен на победу, он не выходил проигрывать. Он был уставшим, но держался. Уайлдер говорил, что уйдет только на щите и он это сделал. Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой. Сейчас Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес мире».