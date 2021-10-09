Леннокс Льюис отреагировал на решение Фьюри не снимать одежду на взвешивании перед трилогией с Уайлдером

Ходят слухи, что «Цыганский Король» находится в плохой форме

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал решение обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) взвеситься перед трилогией с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) в одежде.

Накануне оба боксера показали на весах рекордные цифры в своей карьере. Поскольку «Цыганский Король» предпочел не раздеваться, это сразу же породило слухи о том, что он находится в плохой форме и не хочет этого показывать. Однако Льюис считает, что болельщикам не следует уделять поведению британца так много внимания.

«Позвольте мне сказать вам вот что: несмотря на тот факт, что Фьюри не снял одежду, вы должны помнить, что он супертяжеловес. Поэтому ему не нужно взвешиваться в белье. В общем, он может просто встать на весы. И Фьюри показал хороший вес, учитывая, что на нем была одежда».

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