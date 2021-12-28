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Леннокс Льюис вспомнил бой против Тайсона: «Знал, что он будет моим самым простым соперником»

Легендарные супертяжи сошлись на ринге 8 июня 2002 года
Бокс Профессиональный бокс
14:04
Леннокс Льюис вспомнил бой против Тайсона: «Знал, что он будет моим самым простым соперником»
Фото: Newsweek

Легендарный Леннокс Льюис вспомнил бой против не менее легендарного Майка Тайсона.

8 июня 2002 года Льюис в восьмом раунде нокаутировал «Железного Майка». Поединок стал одним из самых кассовых в истории:

«Боялся ли я Тайсона? И да, и нет. Да, потому что телевидение сделало из него какого-то монстра, какого-то Кинг Конга. Нет, потому что мой тренер Эмануэль Стюард не единожды повторял мне, что это будет самый простой бой в моей карьере. То есть вместо того, чтобы настраивать меня на опасный поединок, он то и дело повторял: «Это будет твоя самая простая победа в профи».

Когда он пообещал, что придет за мной, я аж проорал: «Эй, он спятил? Че он такое несет? Это ведь я отправляюсь на его территорию, чтобы побить его там, а не наоборот. Что он вообще говорит такое?» А когда он пообещал сожрать моих детей, то на это уже отреагировала моя мать. Она сказала: «О чем он вообще говорит? Чем он думает? У тебя ведь нет детей...» Почему я не шибко отвечал на все это? Признаться, мне все эти зоновские угрозы не по нраву».


После боя с Тайсоном Льюис еще единожды появился в ринге, выиграв бой у Виталия Кличко. Украинец лидировал на судейских записках, однако из-за большого рассечения судья остановил поединок.

Что касается «Железного Майка», то он провел еще три поединка, одержав одну победу и потерпев два поражения. Впрочем, недавно Тайсон решил возобновить карьеру.

Источник: Вринге Сергей Остапенко
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