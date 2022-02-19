Пора на покой? Линарес сражался изо всех сил, но проиграл Абдуллаеву
Линарес – после поражения: «Заур, ты настоящий воин»
Экс-чемпион трех весовых проиграл техническим нокаутом в 12-м раунде
21:42
Хорхе Линарес / фото - Getty Images
19 февраля в Екатеринбурге российский проспект Заур Абдуллаев (15-1, 9 КО) победил бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-7, 29 КО) техническим нокаутом в 12-м раунде.
В комментарии после боя Линарес сказал:
«Для меня большая честь провести бой в России с таким соперником. Заур Абдуллаев – настоящий воин».