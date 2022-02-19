Линарес – после поражения: «Заур, ты настоящий воин»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Окончен
17:00 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Окончен
17:00 Ливерпуль - Норвич 3:1 Окончен
17:00 Арсенал - Брентфорд 2:1 Окончен
19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Ланс - Лион 1:1 Окончен
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Бохум 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Сампдория - Эмполи 2:0 Окончен
19:00 Рома - Верона 2:2 Окончен
21:45 Салернитана - Милан 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Атлетико 0:3 Окончен
22:00 Реал - Алавес 3:0 Окончен
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 2-й тайм
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье -:- Запланирован
18:05 Бордо - Монако -:- Запланирован
21:45 Марсель - Клермон -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
20:30 Герта - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта -:- Запланирован
19:00 Интер - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
17:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Шаолинь. Художественный фильм
23:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Барком-Кажаны - Житичи

Линарес – после поражения: «Заур, ты настоящий воин»

Экс-чемпион трех весовых проиграл техническим нокаутом в 12-м раунде
Бокс Профессиональный бокс
21:42
Линарес – после поражения: «Заур, ты настоящий воин»
Хорхе Линарес / фото - Getty Images

19 февраля в Екатеринбурге российский проспект Заур Абдуллаев (15-1, 9 КО) победил бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-7, 29 КО) техническим нокаутом в 12-м раунде.

В комментарии после боя Линарес сказал:

«Для меня большая честь провести бой в России с таким соперником. Заур Абдуллаев – настоящий воин».

Подробный разбор всего поединка Линарес – Абдуллаев.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хорхе Линарес Заур Абдуллаев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Пора на покой? Линарес сражался изо всех сил, но проиграл Абдуллаеву
Пора на покой? Линарес сражался изо всех сил, но проиграл Абдуллаеву
Бокс Профессиональный бокс
20:38
Заур Абдуллаев выиграл у Хорхе Линареса. Как это было
Заур Абдуллаев выиграл у Хорхе Линареса. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
20:08
Линарес: «В бою с Хэйни я провел прекрасную работу»
Линарес: «В бою с Хэйни я провел прекрасную работу»
Бокс Профессиональный бокс
10:50
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
10:00
1
Абдуллаев и Линарес взвесились накануне очного противостояния
Абдуллаев и Линарес взвесились накануне очного противостояния
Бокс Профессиональный бокс
18 февраля 14:07
Абдуллаев: «С Ломаченко у Линареса хороший бой был»
Абдуллаев: «С Ломаченко у Линареса хороший бой был»
Бокс Профессиональный бокс
17 февраля 14:36

Новости: Бокс

Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
23:46
Менеджер Ломаченко: «Реванш с Лопесом зависит от Василия»
Менеджер Ломаченко: «Реванш с Лопесом зависит от Василия»
Профессиональный бокс
22:50
Бетербиев прокомментировал слухи о поединке Канело – Бивол
Бетербиев прокомментировал слухи о поединке Канело – Бивол
Профессиональный бокс
22:20
Уоррен: «Остается только надеяться, что Хан и Брук в хорошей форме»
Уоррен: «Остается только надеяться, что Хан и Брук в хорошей форме»
Профессиональный бокс
21:53
Линарес – после поражения: «Заур, ты настоящий воин»
Линарес – после поражения: «Заур, ты настоящий воин»
Профессиональный бокс
21:42
Климас: «Я не думаю, что в Австралии знают, кто такой Хэйни»
Климас: «Я не думаю, что в Австралии знают, кто такой Хэйни»
Профессиональный бокс
21:00
Пора на покой? Линарес сражался изо всех сил, но проиграл Абдуллаеву
Пора на покой? Линарес сражался изо всех сил, но проиграл Абдуллаеву
Профессиональный бокс
20:38
Менеджер Ломаченко рассказал, как Василий воспринял победу Камбососа над Лопесом
Менеджер Ломаченко рассказал, как Василий воспринял победу Камбососа над Лопесом
Профессиональный бокс
20:30
Заур Абдуллаев выиграл у Хорхе Линареса. Как это было
Заур Абдуллаев выиграл у Хорхе Линареса. Как это было
Профессиональный бокс
20:08
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
21
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
19
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
10:00
1
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости