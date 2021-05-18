Линарес: «У меня гораздо больше опыта, я сильнее и лучше, чем когда-либо»

Текстовая онлайн трансляция поединка за титул WBC пройдет на XSPORT.ua

Хорхе Линарес / Фото: wbcboxing.com

Хорхе Линарес (47-5, 29 KO) дал комментарий в преддверии предстоящего боя с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Девином Хэйни (25-0, 15 KO), после процедуры взвешивания за 14 дней до поединка.



Слова венесуэльца приводит boxingscene.com:

Это мое время, чтобы показать миру, что мне еще есть что предложить в легкой весовой категории. Девин Хэйни – талантливый и быстрый молодой человек. Но когда я был в его возрасте, я уже был чемпионом мира, вырвав титул в полулегком весе у такого великого чемпиона как Оскар Лариоса. Теперь у меня гораздо больше опыта, и я чувствую себя сильнее и лучше, чем когда-либо.

Следить за поединком Линарес – Хэйни можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции. Начало – 30 мая в районе 05:00.