Линарес: «В бою с Хэйни я провел прекрасную работу»

Венесуэльский ветеран доволен своим выступлением в поединке с американцем

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) в интервью RCC: MMA & Boxing заявил, что, несмотря на поражение, доволен своим выступлением в поединке с действующим обладателем титула WBC в легком весе Девином Хэйни (27-0, 15 KO).

«В этом бою я провел прекрасную работу, даже несмотря на то, что подготовка к нему была очень сложной в Японии. Мы не смогли найти ни одного похожего на Хэйни спарринг-партнера, чтобы он был высоким, длинным и быстрым, который бы больше боксировал в любительском, олимпийском стиле, чем как профи-боксер. Я спарринговал только с японцами, а у них совершенно другой тип ведения боя. Но у меня не было другого выбора. Я прекрасно подготовился к этому бою, был в хорошей физической и психологической форме. Но случилось то, что случилось. Я потерял очки в первых шести раундах, но после шестого раунда я словно возродился и начал действовать, однако было уже поздно. Бой дошел до судейского решения, но я не смог выиграть».

Хорхе Линарес считает, что абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO) следует подраться с Девином Хэйни, а не с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).