Джошуа: «Владимир Кличко для меня он боец высочайшего уровня, а Усик, возможно, идет вторым»
Лицом к лицу. Джошуа показал необычный ракурс боя с Усиком
Британец опубликовал совместные фото
11:16
Энтони Джошуа / фото - pp.tv
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) опубликовал новое фото в своем Instagram.
Британец показал фото, на кототром он смотрит на своего будущего соперника из Украины Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Скоро».
Напомним, боксеры встретятся в ринг в Лондоне 25 сентября.
Онлайн-трансляция поединка Усик — Джошуа.