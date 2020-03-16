Литвинчук о поражение Ломаченко: «Выигрывает – спортсмен, проигрывает – тренер»

Тренер надеется на реванш, но не хочет, чтобы он затянулся как бой Мейвезер – Пакьяо





Валентин Литвинчук / Фото: Podrobnosti

Специалист по физической подготовке Валентин Литвинчук высказался о поражении Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

О реакции на поражении Ломаченко.

«Был в шоке. Мы уже в чемпионских раундах понимали, что ничего не будет. Полное опустошение. Вышли из студии и даже не разговаривали друг с другом. Если честно, я до сих пор в шоке. Я просто понимаю, что этому человеку, чтобы вернуть свое, нужно будет проделать огромный труд».

О словах Эгиса Климаса о том, что проблема Ломаченко была в голове, а не травмированном плече.

«Даже по себе скажу: все мои травмы – это голова. Все травмы сидят там внутри. Но опять же – Вася максималист. Ему любое море по колено, любая гора по плечу. Но есть негласное правило: «Выигрывает – спортсмен, проигрывает – тренер». Так давайте этому правилу и следовать. Но под тренером я не имею ввиду какой-то конкретный субъект. Давайте говорить команда. Когда-то Михаил Мамиашвили сказал: «Когда спортсмен стоит пьедестале, это достояние всей республики, всей страны. Там ведь все: тренеры, массажисты, другие члены команды». Поэтому нельзя говорить, что Вася проиграл и проблема у него в голове. Нет, это проблема у каждого, кто находится в команде. И в том числе Васи. Это мое мнение. Объективно – это плечо. Я уверен, что без травмы там была бы совершенно другая скорость, другие тактические действия».

О том, нужно ли было выходить на бой с травмой.

«Любое море по колено, любая гора по плечу. Наверняка и тактику правильную выбрали, но чуть недооценили Лопеса. Ну и предматчевая пресс-конференция – у человека (Лопеса – ред.) испуганное лицо, на него отец сильно давил. Он должен был выйти и испугаться. Он должен был от этой эмоциональной усталости и дышать плохо. А он нифига, поверил в себя. Нужно было чуть раньше начинать. Но это мы сейчас сидим и анализируем уже по факту».

Вернется ли Ломаченко сильнее.

«Я уверен, что да. Его сила – эмоции. Даже если он будет немножко хуже в функциональном плане, ему важны эмоции. Сейчас у него будет настоящий голод, жадность к победе, желание забрать свое. Возраст? Тяжело будет. Но ему нужно забрать и уйти. Все же понимают, что это бизнес. Все понимают, что он хочет прийти, забрать и уйти. Поэтому он должен забрать так классно, с таким размахом. Очень хотелось бы».

О том, состоится ли реванш.

«Да. Если размышлять логически с умными людьми, то все приходят к одному – реванш. Но бабки же правят миром. Особенно тем миром, который управляет боксом и раскладывает этот пасьянс. А там большие бабки. Лишь бы это не произошло, как с поединком Мейвезер – Пакьяо – чтобы не затянулся далеко не в пользу Васи. Но Васе нужно восстановиться. Лопесу нужно либо сейчас с ним боксировать и не дать нормально восстановиться, либо уже затягивать далеко-далеко».

Напомним, Ломаченко следующий бой может провести не против Лопеса, а с Девином Хэйни.