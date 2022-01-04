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Логан Пол сообщил, что Мейвезер до сих пор не выплатил ему гонорар за их бой

Блогер считает, что Флойд украл деньги
Бокс Профессиональный бокс
08:59
Логан Пол сообщил, что Мейвезер до сих пор не выплатил ему гонорар за их бой
Мейвезер и Логан Пол / Фото: USA Today.

Блогер Логан Пол сообщил в Twitter, что легенда бокса Флойд Мейвезер до сих пор не заплатил ему за выставочный поединок.

«Эта грязная крыса Мейвезер до сих пор не заплатила мне. Прошло уже 6 месяцев, но не волнуйся, Флойд, поскольку 4 января мы с KCI вернем украденные тобою у меня деньги. Мы даже заработаем больше».

Напомним, Логан выстоял против Мейвезера все отведенные раунды, несмотря на то, что Флойд обещал нокаут.

Карен Агабекян
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Логан Пол Флойд Мейвезер

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