Логан Пол: «Томми Фьюри придется заплатить 60 долларов, чтобы посмотреть бой Джейка против Вудли»
Логан Пол сообщил, что Мейвезер до сих пор не выплатил ему гонорар за их бой
Блогер считает, что Флойд украл деньги
08:59
Мейвезер и Логан Пол / Фото: USA Today.
Блогер Логан Пол сообщил в Twitter, что легенда бокса Флойд Мейвезер до сих пор не заплатил ему за выставочный поединок.
«Эта грязная крыса Мейвезер до сих пор не заплатила мне. Прошло уже 6 месяцев, но не волнуйся, Флойд, поскольку 4 января мы с KCI вернем украденные тобою у меня деньги. Мы даже заработаем больше».
Напомним, Логан выстоял против Мейвезера все отведенные раунды, несмотря на то, что Флойд обещал нокаут.
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