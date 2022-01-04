Логан Пол сообщил, что Мейвезер до сих пор не выплатил ему гонорар за их бой

Блогер считает, что Флойд украл деньги

Мейвезер и Логан Пол / Фото: USA Today.

Блогер Логан Пол сообщил в Twitter, что легенда бокса Флойд Мейвезер до сих пор не заплатил ему за выставочный поединок.



«Эта грязная крыса Мейвезер до сих пор не заплатила мне. Прошло уже 6 месяцев, но не волнуйся, Флойд, поскольку 4 января мы с KCI вернем украденные тобою у меня деньги. Мы даже заработаем больше».

Напомним, Логан выстоял против Мейвезера все отведенные раунды, несмотря на то, что Флойд обещал нокаут.