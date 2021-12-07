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Логан Пол: «Томми Фьюри придется заплатить 60 долларов, чтобы посмотреть бой Джейка против Вудли»
Известный видеоблогер – об отмене поединка своего брата с британским боксером
21:44
Логан Пол / Фото - nbcnews.comПопулярный видеоблогер и боксер Логан Пол (0-1) в Twitter высказался относительно отмены поединка своего родного брата Джейка Пола (4-0, 3 КО) с британцем Томми Фьюри (7-0, 4 КО).
«Томми Фьюри мог бы заработать миллионы долларов, а теперь ему придется заплатить 60 долларов, чтобы посмотреть бой Джейка против Вудли».
Напомним, Фьюри отказался от участия в поединке из-за медицинских противопоказаний, возникших во время совместного тренировочного процесса со своим братом Тайсоном Фьюри. Его заменит заменит экс-чемпион UFC Тайрон Вудли.
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