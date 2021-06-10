Де Ла Хойя: «Хотим довести Хильберто Рамиреса до 52-0 – побить рекорд Мейвезера»
Логан Пол: «Возраст понемногу берет свое. Даже такой экземпляр, как Мейвезер, подвластен времени»
Популярный ютубер отдал должное легендарному соотечественнику
20:58
Логан Пол и Флойд Мейвезер / Фото - people.comИзвестный американский видеоблогер Логан Пол дал оценку легендарному экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру. Цитирует Пола Boxing Scene.
«Он – определенно самый мастеровитый боксер из тех, с кем я когда-либо встречался. Как только я делал маленькую ошибку, он наказывал. Я чувствовал это сразу же. Это честь, но не скажу, что я не был готов. Он немного медленнее, чем я ожидал. Думаю, возраст понемногу берет свое. Даже такой экземпляр, как Мейвезер, подвластен времени. Он благословил меня этой возможностью, и я счастлив. Не хочу сидеть и говорить дерьмо. Но, думаю, возраст вступил в игру. Я видел это. Он шел на меня, давил, но в 5-6 раундах начал тяжелее дышать, перестал надвигаться. И у меня была секунда передышки».
Напомним, бой между Мевезером и Полом продлился все восемь раундов и завершился без объявления победителя.
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