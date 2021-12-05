Лома не у дел? Камбосос определился с соперником

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Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO), который присутствовал на поединке чемпиона WBC Девина Хэйни (27-0, 15 KO) и Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO), в эфире DAZN дал согласие на бой с американцем:



Я увидел много дыр, которые я могу использовать в нашем бою. Но я не хочу нарушать его момент ликование. Сейчас момент славы Девина. От меня только уважение за такую хорошую победу. Он сделал свое дело, я расправился со своим на прошлой неделе. Со спортивной точки зрения все решено, теперь в дело вступает бизнес.

WBC Franchise, WBC – возня с поясами не мое дело, а Маурисио (Сулеймана, президент организации – XSPORT). Я хочу забрать его пояс, он желает обратного. Так что нам нужен бой. Будь осторожен с 80-тысячной толпой австралийцев.