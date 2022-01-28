Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом
«Лома тогда был на пике, но ему было сложно попасть». Стивенсон вспомнил о спаррингах с украинцем
Шакур заявил, что сильно спрогрессировал с того времени
12:59
Шакур Стивенсон / Фото: Twitter
Чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) поделился воспоминаниями о спаррингах с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO):
Я тогда только перешел в профи, провел 3-4 боя. Я видел интервью Гвоздика. В то время я еще был пацаном. Сейчас я совершенно другой боец. Я хорошо себя показал с Ломаченко, у нас были хорошие спарринги. В общем, Ломаченко пытался меня сломать, но я не ломаюсь. Я хороший боец, я не ломаюсь, не сдаюсь.
Я спарринговал с ним перед его боем с Ригондо, поэтому он однозначно был на своем пике. Как я сказал, сейчас я другой. Он меня не сломал, так что это были хорошие спарринги. Я не несу урон. Меня всегда учили, что нужно бить и не пропускать. Так что я не получаю никакого ущерба. Я делал все, чтобы ему было сложно по мне попасть. Ему было очень тяжело попасть так, как он хотел.
Американец не желает в следующем бою драться с украинцем, а хочет поединок с небитым чемпионом второго полулегкого веса.