Хэйни: «Я годами вызывал Ломаченко»
«Лома возвращается в Матрицу». До поединка украинца осталось менее двух недель
12 декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях сразится с Комми
11:37
Василий Ломаченко / Фото: staceymsnyder
В середине декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет поединок с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
Промоутерская организация Top Rank напомнила о приближении поединка экс-обладателей титулов легкого дивизиона:
Кибер напоминание понедельника. Недолго осталось до возвращения Василия Ломаченко в Матрицу.
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.
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