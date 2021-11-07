Ломаченко даже не рассматривают. Арум назвал имена приоритетных соперников для Лопеса

Теофимо Лопес / Фото: DAZN

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после победы над Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) должен провести бой с регулярным чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО).



Уверен, что в этом бою шансы выиграть есть только у одного боксера – Лопеса. Затем Теофимо выберет в соперники одного из отличных бойцов, с которыми он может подраться.

Вероятно, Джош Тейлор будет недоступен до весны. Я бы хотел увидеть бой Лопеса против Джервонты Дэвиса. Это большой бой для платных трансляций. Теперь у нас есть опыт хорошего сотрудничества с PBC и если Флойд Мейвезер и Джервонта Дэвис хотят этого поединок, то я думаю, что мы можем его устроить.

«Танк» показал, что умеет привлекать фанатов, а Теофимо это Теофимо. Это был бы крупный бой».