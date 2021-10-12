Ему тогда было всего 10 лет. Ломаченко рассказал, как устроился на первую работу

А также о том, как отец заставлял его ходить на танцы

Василий Ломаченко / Фото: Instagram боксера Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в подкасте Matchroom Boxing признался, работал ли где-то до боксерской карьеры:

Нет. Хотя… Стоп, я работал. Я год продавал мороженное на Черном море. И еще, я никогда об этом не рассказывал, я продавал газеты. Мне было тогда где-то 10-12 лет. Также Лома рассказал, почему до бокса занимался танцами: Я занимался танцами, но мне это никогда не нравилось. Отец сказал, что если ты хочешь стать хорошим боксером, ты должен научиться танцевать. Я занимался два или три года народными танцами. У меня это не вызывало особого интереса, но я должен был этим заниматься. Также Ломаченко признался, что среди британских боксеров выделяет чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO). С «Цыганским королем» Александр Усик (19-0, 13 KO) может сразится за звание абсолютного чемпиона.

Олег Шумейко-младший