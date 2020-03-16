Ломаченко: «Думал, что буду боксировать с Накатани, но мы ни к чему не пришли»

Украинец готов к возвращению в ринг в июне

Василий Ломаченко / фото - Getty Images Боксер легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) заявил, что готов вернуться в ринг. По контракту украинца с Top Rank у него должно быть еще три боя. «Хай-тек» рассказал о планах на ближайший год. «Я готов боксировать. Я хочу боксировать. У меня даты и соперника нет. Сначала я думал, что это будет Накатани, но мы практически ни к чему не пришли. Новостей у меня никаких нет по поводу моего возвращения в ринг. В принципе, я хотел бы отбоксировать. Мне без разницы, где это будет – ESPN или DAZN. Но у меня есть контракт, по которому у меня еще один год с Top Rank. В течение этого года бой сможет состояться, наверное, только по договоренности двух сторон. В контракте прописано, что у меня должно быть три боя. Я рассчитываю, что мне смогут выделить дату в начале июня». Промоутер Эдди Хирн уверен, что Боб Арум не даст согласия на бой Ломаченко против Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО)

Антон Кривенко