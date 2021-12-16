Ломаченко дважды уговаривал угол Комми остановить бой. Видео

После поединка украинец признался, что просто не хотел навредить сопернику

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Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в одностороннем поединке выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

При этом бой мог закончиться гораздо раньше. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокаут, однако затем не стал добивать ганца. Бытует мнение, что, таким образом, Ломаченко навредил и себе, и Комми.

Через несколько дней после боя промоутерская компания Top Rank опубликовала видео, на котором «Хай-тек» начал в приказном тоне обращаться к команде соперника, уговаривая их остановить бой.