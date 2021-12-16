Бывший тренер Кличко: «С возрастом Ломаченко стал мощнее»
Ломаченко дважды уговаривал угол Комми остановить бой. Видео
После поединка украинец признался, что просто не хотел навредить сопернику
12:24
Фото: Getty Images
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в одностороннем поединке выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
При этом бой мог закончиться гораздо раньше. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокаут, однако затем не стал добивать ганца. Бытует мнение, что, таким образом, Ломаченко навредил и себе, и Комми.
Через несколько дней после боя промоутерская компания Top Rank опубликовала видео, на котором «Хай-тек» начал в приказном тоне обращаться к команде соперника, уговаривая их остановить бой.Напомним, после боя Ломаченко признался, что не хотел наносить Комми дополнительный урон.