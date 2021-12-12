Что за перформанс! Лучшие моменты боя Ломаченко – Комми
Ломаченко: «Джервонта Дэвис? Конечно, я хочу этого боя»
Украинский легковес заинтересован в поединке против протеже Мейвезера
09:37
Фото: Getty Images
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) хотел бы провести бой против американца Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО):
«Конечно, я хочу этого боя. Если мне дадут этот шанс, я буду боксировать. В легком весе много отличных боксеров. Мы можем организовать много хороших боев в будущем».
Напомним, в последнем бою Ломаченко деклассировал Ричарда Комми, в то время как Дэвис «на тоненького» прошел Исаака Круса.