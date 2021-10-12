Ломаченко: «Никогда не знаешь, что у Лопесов в голове. Сегодня они согласны на реванш, а завтра – уже нет»
Ломаченко: «Если бы вы спросили у меня два года назад, то я бы точно сказал, что никогда не буду тренировать»
Экс-лидер легкого дивизиона – о планах после завершения карьеры
15:38
Василий Ломаченко / Фото - boxingnewsonline.netБывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью YouTube-каналу «Matchroom Boxing» поделился планами после возможного завершения своей профессиональной карьеры.
Какие у тебя планы по завершению карьеры?
«Не знаю. Первое, что приходит в голову – рыбалка и охота. Но, наверное, если бы вы спросили у меня об этом два года назад, то я бы точно сказал, что никогда не буду тренировать. Но сейчас, возможно, я этим займусь. У меня есть сын. Если он захочет начать боксерскую карьеру, то, конечно же, я буду ему помогать, тренировать его».
Была ли у тебя какая-то работа до того, как ты начал заниматься боксом?
«Нет. Хотя… Стоп, я работал. Я год продавал мороженное на Черном море. И еще, я никогда об этом не рассказывал, я продавал газеты. Мне было тогда где-то 10-12 лет».
Какой твой любимый британский боксер?
«Я никогда не думал об этом. Мне очень нравится Тайсон Фьюри. Он очень талантливый боксер, талантливый спортсмен. И большая личность».
Напомним, Ломаченко высказался по поводу возможного реванша с абсолютным чемпионом мира, американцем Теофимо Лопесом.