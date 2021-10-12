Ломаченко: «Если бы вы спросили у меня два года назад, то я бы точно сказал, что никогда не буду тренировать»

Экс-лидер легкого дивизиона – о планах после завершения карьеры



Василий Ломаченко / Фото - boxingnewsonline.net Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью YouTube-каналу «Matchroom Boxing» поделился планами после возможного завершения своей профессиональной карьеры.



Какие у тебя планы по завершению карьеры?



«Не знаю. Первое, что приходит в голову – рыбалка и охота. Но, наверное, если бы вы спросили у меня об этом два года назад, то я бы точно сказал, что никогда не буду тренировать. Но сейчас, возможно, я этим займусь. У меня есть сын. Если он захочет начать боксерскую карьеру, то, конечно же, я буду ему помогать, тренировать его».



Была ли у тебя какая-то работа до того, как ты начал заниматься боксом?



«Нет. Хотя… Стоп, я работал. Я год продавал мороженное на Черном море. И еще, я никогда об этом не рассказывал, я продавал газеты. Мне было тогда где-то 10-12 лет».



Какой твой любимый британский боксер?



«Я никогда не думал об этом. Мне очень нравится Тайсон Фьюри. Он очень талантливый боксер, талантливый спортсмен. И большая личность».



Напомним, Теофимо Лопесом.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях(15-2, 11 KO) в интервью«Matchroom Boxing» поделился планами после возможного завершения своей профессиональной карьеры.«Не знаю. Первое, что приходит в голову – рыбалка и охота. Но, наверное, если бы вы спросили у меня об этом два года назад, то я бы точно сказал, что никогда не буду тренировать. Но сейчас, возможно, я этим займусь. У меня есть сын. Если он захочет начать боксерскую карьеру, то, конечно же, я буду ему помогать, тренировать его».Напомним, Ломаченко высказался по поводу возможного реванша с абсолютным чемпионом мира, американцем

Владимир Кириченко