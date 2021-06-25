Ломаченко: «Если говорить о правилах бокса, о точных попаданиях, ударах и уроне, то я считаю, что я выиграл Лопеса»

Ломаченко и Лопес / фото - Eurosport

Экс-чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вспомнил свой последний поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Украинец объяснил, почему не считает себя проигравшим.

Мы говорим о боксе. В нем дают победу за то, сколько ударов ты нанес, сколько ударов попал в голову, в живот и какие это были удары. Где в нашем поединке с Лопесом можно увидеть, чтобы он нанес больше точных ударов по голове или животу, чем я ему? Так откуда тогда победа? Просто из-за того, что он был активным? Окей, если мы говорим про активность, тогда да.

Удары в защиту не считаются очком. Ты не можешь записывать их себе в копилку, просто потому что ты попал либо в блок, либо в локти, либо в плечи».