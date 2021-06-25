Ломаченко: «Если говорить о правилах бокса, о точных попаданиях, ударах и уроне, то я считаю, что я выиграл Лопеса»
Экс-чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вспомнил свой последний поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Украинец объяснил, почему не считает себя проигравшим.
«Если говорить объективно, взять всех людей, которые смотрели и разбираются в боксе, то мы сойдемся на ничьей. Но если говорить о правилах бокса, о точных попаданиях, ударах и уроне, который боксеры нанесли друг другу, то я считаю, что в этом поединке на немного, но я выиграл.
Мы говорим о боксе. В нем дают победу за то, сколько ударов ты нанес, сколько ударов попал в голову, в живот и какие это были удары. Где в нашем поединке с Лопесом можно увидеть, чтобы он нанес больше точных ударов по голове или животу, чем я ему? Так откуда тогда победа? Просто из-за того, что он был активным? Окей, если мы говорим про активность, тогда да.
Удары в защиту не считаются очком. Ты не можешь записывать их себе в копилку, просто потому что ты попал либо в блок, либо в локти, либо в плечи».
Следующий бой Ломаченко проведет против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн-трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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