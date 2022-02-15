Ломаченко и Беринчик возглавляют рейтинг WBO в легком весе

Денис поднялся с третьей на вторую строчку

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WBO на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.



В легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 KO) поднялся с третьей на вторую строчку и расположился следом за Василием Ломаченко (16-2, 11 KO). Отметим, что Денис в последнем поединке выиграл у Исы Чаниева (15-4, 7 KO), а в следующем бою может получить одно из крупнейших сражений в карьере.

Напомним, что Лома близок к поединку за звание абсолютного чемпиона.