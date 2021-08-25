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Ломаченко и Усик остались на вершине рейтинга WBO в своих дивизионах

Обновились рейтинги Всемирной боксерской организации
Бокс Профессиональный бокс
17:40
Ломаченко и Усик остались на вершине рейтинга WBO в своих дивизионах
Фото: Facebook Александра Усика

Обновились рейтинги Всемирной боксерской организации (WBO).

Украинцы Василий Ломаченко (легкий вес) и Александр Усик (супертяжелый вес) остались на вершине своих дивизионов.

Ранее мы писали об изменениях в рейтинге WBO.

Напомним, Ломаченко после победы над Масайоши Накатани ждет новостей о возможном реванше против Теофимо Лопеса. Усик же активно готовится к бою против Энтони Джошуа.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик Василий Ломаченко

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