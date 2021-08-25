Джошуа: «Я молюсь о том, чтобы одержать победу над Усиком»
Ломаченко и Усик остались на вершине рейтинга WBO в своих дивизионах
Обновились рейтинги Всемирной боксерской организации
17:40
Фото: Facebook Александра Усика
Обновились рейтинги Всемирной боксерской организации (WBO).
Украинцы Василий Ломаченко (легкий вес) и Александр Усик (супертяжелый вес) остались на вершине своих дивизионов.
Ранее мы писали об изменениях в рейтинге WBO.
Напомним, Ломаченко после победы над Масайоши Накатани ждет новостей о возможном реванше против Теофимо Лопеса. Усик же активно готовится к бою против Энтони Джошуа.
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