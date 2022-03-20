Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину

Украинское правительство готово отпустить боксеров за границу

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Combat Sports on Fanatics View рассказал, что украинское правительство готово отпустить за границу Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO), чтобы они готовились к следующим поединкам.

«Замечательное украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усике. Там понимают потрясающую публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались и участвовали в титульных боях. Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться к обороне. Так что я не знаю, как обстоят дела у обоих парней, примут ли они предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к бою».

Расс Анбер уверен, что Василий Ломаченко и Александр Усик не будут драться, пока в их стране идет война.