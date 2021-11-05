Ломаченко или Лопес? Комми рассказал о самом большом вызове в карьере

Ричард Комми / фото - FDBPlus.com

Экс-чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO), в интервью YouTube каналу AB Boxing News сравнил поединки с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (15-2, 10 КО) и ответил на вопрос, какой из этих боев является самым большим вызовом в его карьере.

Для меня это всегда одно и то же. Лопес был обязательным претендентом на мой пояс. Поэтому мы и подрались. А сейчас мы с Ломаченко подходим к поединку после хороших побед. Наш бой должен был произойти. Он является одним из самых громких имен в нашей игре. Всегда хорошо драться с большими именами.

Многие не отдают мне должного. Но так было всю мою жизнь. Мне приходилось много работать, чтобы оказаться там, где я сейчас. Так что я уже привык.

Мне понравилось, что после боя с Лопесом вы с уважением относились друг к другу.

Да. Это спорт, это бокс. У нас жизнь помимо бокса. Честно, я очень скромный и спокойный человек. Не вижу смысла в том, чтобы выносить из ринга то, что там произошло.