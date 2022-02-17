Ломаченко исполнилось 34 года – ветеранский возраст для его весовой категории

Украинский боксер не намерен уходить из бокса пока не станет абсолютным чемпионом мира

Фото: Facebook Ломаченко

Одному из лучших боксеров в истории Украины Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) исполнилось 34 года.

За свою карьеру он завоевал два олимпийских золота, выигрывал мировые титулы в трех разных весовых категориях, установил уйму рекордов, но одно достижение ему все еще не покорилось – звание абсолютного чемпиона мира.

И вот словно подарок на день рождения WBO сделала «Хай-тека» официальным претендентом на свой пояс, существенно улучшив его шансы на получения боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа и, соответственно, реализацию его главной мечты в профессиональном боксе.

Редакция XSPORT.ua в полном составе желает Ломаченко реализовать эту цель!