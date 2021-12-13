Климас: «Камбосос – лучший в дивизионе и Ломаченко с удовольствием с ним встретится»

У Василия еще раз заявили о готовности подраться в Австралии





Василий Ломаченко / Фото: top rank

Менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) Эгис Климас в комментарии YouTube-каналу Boxing Social высказался о возможном бое своего подопечного против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

«Как мы знаем, Ломаченко всегда хочет боксировать с лучшими оппонентами. Вася никогда не выбирал в соперники оппонентов из других весовых категорий, без рейтинга и титулов. Сегодня Камбосос является первым номером в легком весе. Джордж – это лучший в дивизионе и Ломаченко с удовольствием с ним встретиться. Если ему необходимо поехать в Австралию или еще куда-нибудь, то мы с командой его поддержим».

Напомним, ранее Ломаченко вернулся в Украину после победы над Комми.