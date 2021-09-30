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Ломаченко: «Когда я был маленьким, то смотрел на Роя Джонса по телевизору, а сейчас имею честь стоять с ним рядом»

Бывший лидер легкого дивизиона – о встрече с легендарным американцем

Бокс Профессиональный бокс
30 сентября 18:37
Ломаченко: «Когда я был маленьким, то смотрел на Роя Джонса по телевизору, а сейчас имею честь стоять с ним рядом»
Василий Ломаченко / Фото - essentiallysports
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) на своем аккаунте в Instagram опубликовал видео c бывшим обладателем титулов в четырех весовых категориях Роем Джонсом.

«Когда я был маленьким, то смотрел на Роя Джонса по телевизору и даже не думал, что когда-то буду с ним знаком. Сегодня я имею честь стоять с ним рядом и обнять его. С огромным уважением, легенда».




Свой комментарий под постом оставил и сам Джонс, который написал, что украинский боксер ему как брат. 

Ранее Ломаченко неоднократно заявлял, что следующий бой проведет в 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Владимир Кириченко
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Василий Ломаченко Рой Джонс-младший

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