Ломаченко улучшил свои позиции в обновленном рейтинге IBF. Беринчик – на 8-й строчке
Ломаченко: «Комми лучше понимает бокс, чем Накатани. Я просто хочу показать свой стиль»
Экс-чемпион мира в бою с ганцем намерен реализовать стратегию своего отца
11:41
Василий Ломаченко / Фото - boxing247Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поделился мнением о своем предстоящем сопернике, экс-чемпионе мира Ричарде Комми (30-3-0, 27 KO).
Цитирует Ломаченко ESPN.
«Комми – жесткий парень. У него есть мощь, опыт, размах рук. Он выше меня и разбирается в боксе. Я знаю его слабости, но не могу вам о них рассказать. Комми лучше понимает бокс, чем Накатани. Он более техничен, если сравнивать его с Масаеши. Он мощнее, чем Накатани».
«Я не думаю о том, что должен его нокаутировать. Я никогда не думаю о нокауте или о том, как я должен завершить свой поединок. Я просто хочу показать свой лучший стиль, свои лучшие навыки, а также полностью реализовать стратегию, которую мой отец даст мне на этот бой. Я хочу продемонстрировать это для него, для моего отца».
Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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