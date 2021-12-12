Ломаченко отправил Комми прямиком в больницу
Ломаченко – Комми: статистика ударов
Украинец доносил до цели практически половину своих ударов
08:12
Фото: Getty Images
Статистическая компания CompuBox предоставила статистику ударов в бою украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
Всего украинец выбросил 554 удара, 248 из которых достигли цели – 45%. У Комми общее количество выброшенных ударов даже больше (614), однако только 12% из них оказались точными.
Статистика ударов в бою Ломаченко – Комми:
После боя Комми отправился в больницу.
Напомним, Ломаченко добыл победу единогласным решением судей. Украинец рассчитывает, что столь убедительное выступление позволит ему в следующем поединке выйти против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.
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