Ломаченко – Комми: статистика ударов

Украинец доносил до цели практически половину своих ударов

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Статистическая компания CompuBox предоставила статистику ударов в бою украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

Всего украинец выбросил 554 удара, 248 из которых достигли цели – 45%. У Комми общее количество выброшенных ударов даже больше (614), однако только 12% из них оказались точными.

Статистика ударов в бою Ломаченко – Комми:

После боя Комми отправился в больницу.

Напомним, Ломаченко добыл победу единогласным решением судей. Украинец рассчитывает, что столь убедительное выступление позволит ему в следующем поединке выйти против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.